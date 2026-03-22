WTA Miami 2026 Gauff vince il derby con Parks Agli ottavi anche Andreeva Mboko e Anisimova

Nel torneo WTA Miami 2026, Gauff ha sconfitto Parks nel derby e si è qualificata per gli ottavi di finale. Nella stessa giornata, sono passate anche Andreeva, Mboko e Anisimova, che hanno completato i loro incontri del secondo turno. Il tabellone del torneo si sta delineando con i primi incontri degli ottavi nella parte bassa del quadro.

Prosegue il WTA 1000 di Miami, con un tabellone che ha finalmente completato tutti i match del secondo turno, mentre si sono già anche delineati i primi ottavi di finale nella parte bassa. Chi era ancora indietro di un turno erano le americane Jessica Pegula, che ha sfruttato il ritiro della britannica Jones nel secondo set, Iva Jovic (netto 6-2 6-1 alla spagnola Badosa) e Madison Keys (facile 6-0 6-3 alla rumena Ruse). Dunque tre vittorie per le tenniste di casa, che staccano così il biglietto per il terzo turno, proprio come la cinese Qinwen Zheng, che elimina l’americana Sloane Stephens con un perentorio 6-3 6-2, e soprattutto come l’australiana Talia Gibson, che continua nel suo magico momento di forma (quarti ad Indian Wells), superando la giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero 16, con il punteggio di 7-5 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Miami 2026, Gauff vince il derby con Parks. Agli ottavi anche Andreeva, Mboko e Anisimova Articoli correlati WTA Brisbane 2026, Anisimova, Pegula e Andreeva approdano agli ottavi. Fuori TausonIl torneo WTA di Brisbane completa l’allineamento agli ottavi di finale con i match dei sedicesimi della parte bassa del tabellone. WTA Indian Wells 2026, Sabalenka e Anisimova agli ottavi, Gibson sfiderà Paolini. Si ritira GauffIl torneo di Indian Wells inizia l’allineamento agli ottavi di finale con i match dei sedicesimi della parte alta del tabellone di singolare... Una raccolta di contenuti su WTA Miami 2026 Gauff vince il derby con... Temi più discussi: Oltre la rete: Gauff a Miami... ma quanto mi ami?; Paolini al 3° turno, Townsend ko. Cocciaretto out; Tabellone WTA Miami 2026: Paolini ancora nel lato di Sabalenka, Cocciaretto poco fortunata; WTA Miami 2026, 2° turno: preview Cocciaretto-Gauff. WTA Miami 2026, Elisabetta Cocciaretto viene eliminata in tre set da Coco GauffSi ferma al secondo turno del WTA 1000 di Miami la corsa di Elisabetta Cocciaretto, rimontata e sconfitta dalla numero 4 del seeding, la statunitense Coco ... oasport.it WTA Miami 2026, Elisabetta Cocciaretto spazza via Darja Semenistaja e sfiderà Coco GauffDopo la lunga attesa di ieri, con continui rinvii ed infine la definitiva cancellazione, quest'oggi bastano un'ora e tredici minuti all'azzurra Elisabetta ... oasport.it Le azzurre vincono 6-3, 6-2 all’esordio in Florida II WTA 1000 di Miami è in diretta in chiaro su SuperTennis @bmwitalia - facebook.com facebook Sarà Corentin Moutet l'avversario di Sinner al terzo turno a Miami: il francese ha superato Machac in tre set! x.com