Ogni anno, durante la Giornata del Verde Pulito, volontari si dedicano alla pulizia dei quartieri della città, ripulendo le aree pubbliche dai rifiuti. Questa iniziativa, promossa dalla Regione e attiva da quasi quarant’anni, coinvolge cittadini di diverse età che partecipano per contribuire alla cura dell’ambiente locale. A Vigevano l’appuntamento si ripete con regolarità, raccogliendo sempre un buon numero di partecipanti.

Dalla sua istituzione, ormai quasi 40 anni fa, la Giornata del Verde Pulito, promossa dalla Regione per sensibilizzare la popolazione sul rispetto e la valorizzazione dell’ambiente, a Vigevano ottiene sempre un riscontro puntuale. L’appuntamento era fissato per il pomeriggio di domenica nella zona di viale Lombardia, nel quartiere periferico della Brughiera e al Centro Parco del Ticino della frazione Sforzesca. Una scelta non casuale, perché dalla Brughiera si ha un rapido accesso alla zona del fiume, dove l’abbandono dei rifiuti è un problema sempre più impellente, tanto che a breve il Comune aumenterà di due unità la sua dotazione di fototrappole, mentre dalla Sforzesca si ha immediato accesso alle marcite che furono perfezionate da Leonardo da Vinci alla fine del XV secolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Volontari ripuliscono i quartieri dai rifiuti

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