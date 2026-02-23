I volontari ripuliscono Calco da un quintale di rifiuti è allarme bottiglie di alcolici

Un quintale di rifiuti, tra cui molte bottiglie di alcolici, è stato raccolto durante le operazioni di pulizia organizzate dai volontari a Calco. La causa principale è l'abbandono di rifiuti da parte di persone che frequentano le aree pubbliche. I volontari hanno trovato anche oggetti pericolosi, come bottiglie rotte, che rappresentano un rischio per i residenti. La presenza di questi rifiuti evidenzia un problema di comportamenti irresponsabili nella zona.

Plastic Free ha dedicato la domenica alla pulizia delle vie del comune brianzolo. La referente Ornella Pozzoni: "Dietro quei vetri abbandonati solitudine, fragilità, abitudini che fanno male" Un quintale di rifiuti e un allarme sociale che riguarda i più giovani. L'associazione Plastic Free ha inaugurato le pulizie ambientali sul territorio del comune di Calco. In campo 15 volontari che hanno scelto di dedicare la propria domenica mattina al bene comune. "Non per obbligo, non per dovere, ma per amore del proprio territorio, dell'ambiente" commenta la referente Ornella Pozzoni, presente durante le operazioni così come Roberta Brambilla, "con la sua energia e il suo esempio costante. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

