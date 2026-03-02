Volontari ripuliscono dai graffiti una facciata del Fondaco dei Tedeschi

Un gruppo di volontari ha dedicato tre ore e mezza per ripulire dai graffiti la facciata del Fondaco dei Tedeschi che affaccia sul ponte de l'Ogio a Venezia. L'intervento ha riguardato la rimozione di scritte e segni lasciati sui muri dell'edificio, contribuendo a restituire un aspetto più curato all'edificio storico. L'operazione si è svolta con l'obiettivo di migliorare l'aspetto della zona.

Tre ore e mezza di lavoro per ridare dignità alla facciata del Fondaco dei Tedeschi che dà sul ponte de l'Ogio a Venezia. È l'opera di dieci volontari dell'associazione Masegni & Nizioleti che domenica, rulli alla mano, hanno ripulito tag e graffiti che da tempo deturpavano la parete. Il Fondaco dei Tedeschi, l'edificio rinascimentale ex sede delle poste e dal 2011 centro commerciale ai piedi di Rialto, è chiuso da maggio.