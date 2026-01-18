Puliamo i quartieri volontari in Comina | rimosso un quintale di rifiuti

Sabato 17 gennaio, un gruppo di volontari provenienti da diverse realtà ha partecipato all'iniziativa

Cittadini, Ministri Volontari di Scientology, volontari della parrocchia Beato Odorico e di Ripuliamoci Challenge: da questi era composto il gruppo di Puliamo i quartieri che nel pomeriggio di sabato 17 gennaio ha rimosso dall’ambiente circa 100 chili di rifiuti, una quantità davvero notevole. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

