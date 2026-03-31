Volley Bergamo 1991 altro tie break amaro | 5 set di battaglia vera ma la spunta Cuneo

Al PalaFacchetti di Treviglio si è svolta una partita di volley tra Bergamo e Cuneo, caratterizzata da cinque set combattuti. Bergamo ha condotto la gara, ha subito il ritorno degli avversari e ha raggiunto il tie break. Tuttavia, nel finale, la squadra di casa non è riuscita a conquistare la vittoria, lasciando i due punti alla formazione ospite.

È un tie break amaro quello che va in scena al PalaFacchetti di Treviglio: Bergamo passa avanti, si trova ad inseguire, agguanta il tie break, ma poi si fa sfuggire la vittoria e Cuneo se ne va con due punti. LA GARA. L’avvio è quello che ti aspetti, con una Bergamo determinata ed efficace che trova in Kipp (6) e Mosser (7) i suoi terminali più attivi e nel muro (4) il fondamentale più prezioso. Il ritorno di Cuneo, però, non si fa attendere. E arriva con la spinta di Pucelj (5) e Diop (4), che valgono l’uno a uno. Anche nella battaglia del terzo set, il punto a punto vede Pucelj protagonista a cui risponde Mlejnoka (5). A muro, si fanno sentire Strubbe e Koulisiani (3 per entrambe), ma alla fine l’ago della bilancia vira in direzione Cuneo, che fa due a uno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Savino Del Bene Volley, battaglia con Chieri: alla fine la spunta al tie breakReale Mutua Fenera Chieri ‘76 – Savino Del Bene Volley 2-3 (27-25, 18-25, 25-21, 20-25, 13-15) CHIERI: Antunovic, Degradi 3, Kunzler 10, Spirito... Volley Bergamo 1991, la terzultima fatica a Cuneo è l’occasione per avvicinare ancora i playoffRush finale di campionato per Bergamo che difende il settimo posto e affronta l’ultima trasferta della stagione prima di chiudere in casa con Firenze... Leggi anche: Volley Bergamo 1991, la caccia alla Challenge Cup inizia in trasferta a Cuneo