Savino Del Bene Volley battaglia con Chieri | alla fine la spunta al tie break

Questa sera si è giocata una partita combattuta tra Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 e Savino Del Bene Volley. Dopo cinque set, alla fine a spuntarla è stata la squadra di Firenze, che ha vinto il tie break con il punteggio di 15-13. La gara è stata intensa, con molti scambi lunghi e un ritmo elevato fino all’ultimo punto. Chieri ha tentato di reagire nel quarto set, ma la squadra toscana ha mantenuto la calma e ha portato a casa la vittoria. La partita ha lasciato il pubblico emozionato e con la sper

Reale Mutua Fenera Chieri '76 – Savino Del Bene Volley 2-3 (27-25, 18-25, 25-21, 20-25, 13-15) CHIERI: Antunovic, Degradi 3, Kunzler 10, Spirito (L1), Ferrarini, Bonafede (L2) n.e., Alberti n.e., Van Aalen 1, Nervini 24, Bah 4, Németh 24, Cekulaev 10, Dambrink, Gray 5. All.: Negro SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi (L2) n.e., Bechis, Skinner 10, Castillo (L1), Ruddins 5, Franklin 5, Ribechi 1, Bosetti 6, Ognjenovic 3, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 10, Antropova 30, Weitzel 13. All.: Gaspari. ARBITRI: Cerra – Rossi TORINO – Vittoria di carattere e di grande peso per la Savino Del Bene Volley, che espugna il Pala Gianni Asti di Torino superando la Reale Mutua Fenera Chieri '76 al tie-break (27-25, 18-25, 25-21, 20-25, 13-15) al termine di una sfida lunga, intensa e combattutissima.

