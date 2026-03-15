Volley Bergamo 1991 la caccia alla Challenge Cup inizia in trasferta a Cuneo

Il Volley Bergamo 1991 inizia la sua corsa in trasferta a Cuneo nella fase a eliminazione diretta della Challenge Cup. La squadra bergamasca ha appena concluso i quarti di finale dei playoff Scudetto e ora si prepara a affrontare questa nuova competizione internazionale. La gara si svolge in Piemonte, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo per la prima sfida.

Bergamo. Archiviata settimana scorsa la serie dei quarti di finale dei playoff Scudetto contro Scandicci, conclusa con la vittoria in due match delle toscane, il Volley Bergamo 1991 si rituffa subito in campo per inseguire un nuovo obiettivo stagionale: il pass europeo in palio nei Playoff Challenge. Le rossoblù saranno protagoniste della trasferta piemontese contro il Cuneo Granda Volley, una sfida che inaugura il percorso nel girone B che mette in palio l’accesso alla finale per la qualificazione alla Challenge Cup. “Si tratta di una competizione importante perché può farci riaffacciare in Europa – ammette il Direttore Sportivo Matteo Bertini – È una nuova fase che dobbiamo onorare e nella quale abbiamo l’opportunità di sfruttare i progressi che abbiamo mostrato nell’ultimo periodo”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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