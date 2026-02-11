Volley Bergamo 1991 la terzultima fatica a Cuneo è l’occasione per avvicinare ancora i playoff

La squadra di Bergamo si prepara ad affrontare la penultima trasferta a Cuneo, un match che potrebbe essere decisivo per la qualificazione ai playoff. Mancano pochi giorni alla fine della regular season e le ragazze sanno che questa partita può fare la differenza. La tensione cresce, e l’obiettivo di conquistare punti importanti è chiaro a tutti.

Bergamo. Il conto alla rovescia è iniziato: manca solo una decina di giorni alla fine della regular season della Serie A1 Femminile e il Volley Bergamo 1991 ha di fronte tre sfide che determineranno se l’obiettivo stagionale dei playoff verrà centrato o meno. Il primo ostacolo sulla strada è la trasferta in Piemone sul campo di Cuneo, in programma mercoledì 11 febbraio alle 19.30. Si tratta dell’ultimo turno infrasettimanale e anche dell’ultima gara di campionato che le rossoblù affronteranno fuori dal territorio orobico, visto che le prossime ultime due partite, contro Firenze e Macerata, saranno entrambe a Treviglio con il pubblico del PalaFacchetti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

