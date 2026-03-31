Durante la settimana di Pasqua, i costi dei voli verso la Sardegna hanno raggiunto cifre molto elevate, arrivando fino a 600 euro. La denuncia arriva da Adiconsum Sardegna, che sottolinea come i prezzi siano ora simili a quelli di collegamenti intercontinentali. Questa situazione si verifica in un periodo di alta domanda, con tariffe che sembrano di molto superiori alla norma.

I prezzi dei voli per la Sardegna nel periodo pasquale hanno raggiunto livelli paragonabili ai collegamenti intercontinentali, come denuncia Adiconsum Sardegna. Il presidente Giorgio Vargiu evidenzia che chi prenota all’ultimo minuto paga cifre astronomiche, trasformando il rientro in un vero salasso economico. deve raggiungere Olbia tra il 3 e il 7 aprile, i costi minimi variano da 485 euro partendo da Malpensa fino a quasi 600 euro da Napoli. Anche per Cagliari e Alghero le tariffe sono salite drasticamente, con cifre che superano i 400 euro per l’andata e ritorno. Il peso degli algoritmi sulla domanda rigida. L’analisi condotta dall’associazione dei consumatori rivela una dinamica di mercato distorta dagli strumenti digitali delle compagnie aeree. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voli per la Sardegna a Pasqua: prezzi da record, fino a 600 euro

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