Pasqua 2026 da record in Croazia | i cittadini potrebbero spendere fino a 2,3 miliardi di euro

In Croazia, le vendite al dettaglio sono in crescita da inizio anno e potrebbero raggiungere un aumento del 9 per cento rispetto al 2025 durante le quattro settimane di Pasqua 2026. Secondo i dati della Camera di commercio nazionale, si prevede che i cittadini spenderanno fino a 2,3 miliardi di euro nel periodo. La tendenza suggerisce un incremento significativo rispetto agli anni precedenti.

In Croazia sarà una Pasqua proficua per i commercianti. Stando alle cifre della Camera di commercio nazionale croata il commercio al dettaglio da inizio anno non ha fatto che crescere e potrebbe culminare in un record – il 9 per cento in più rispetto all'anno scorso – nelle quattro settimane prima di Pasqua, toccando su tutto il territorio spese per oltre 2,26 miliardi di euro in tutto il territorio nazionale. Un settore, quello della vendita al dettaglio, che secondo gli studiosi è in crescita da quasi due anni e mezzo. Il picco della stagione si raggiunge proprio con le festività pasquali, quando il commercio al dettaglio – complice quest'anno anche l'invito dell'ente camerale a consumare prodotti nazionali – schizza alle stelle. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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