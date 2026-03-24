Tornare a casa per Pasqua è un lusso voli fino a 600 euro | il caso di un fuorisede siciliano che vive a Milano

Marco, fuorisede a Milano, ha rinunciato a tornare dalla famiglia in Sicilia per Pasqua: "Voli fino a 600 euro, niente sconti", ha riferito a Fanpage.it. "Tornare a casa è diventato un lusso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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