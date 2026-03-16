Pasqua e prezzi dei voli alle stelle Assoutenti | 324 euro da Roma a Reggio Calabria
Per le festività di Pasqua, i prezzi dei voli in Italia sono aumentati notevolmente. Secondo Assoutenti, il costo minimo di un biglietto da Roma a Reggio Calabria è di 324 euro, mentre su alcune tratte il prezzo totale di andata e ritorno supera i 400 euro. I prezzi più elevati si registrano per voli da nord a sud del Paese, se acquistati in anticipo.
Tariffe destinate a salire secondo l'associazione. Non va meglio neanche sul fronte treni: "Un viaggio di sola andata (3 aprile), costa almeno 185 euro per andare con Italo da Torino a Reggio Calabria" Lo denuncia Assoutenti in una nota che ha realizzato un monitoraggio delle tariffe aeree. Tra i prezzi più alti anche la tratta Napoli-Olbia (310 euro), Verona-Catania (297 euro), Milano-Brindisi (296 euro), Milano-Catania (290 euro), Verona-Palermo (282 euro), Bologna-Reggio Calabria (281 euro). Prezzi che – precisa Assoutenti – non includono servizi aggiuntivi come il bagaglio a mano o la scelta del posto a sedere, balzelli che fanno ulteriormente salire la spesa per i voli'', prosegue la nota. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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