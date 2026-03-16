Pasqua e prezzi dei voli alle stelle Assoutenti | 324 euro da Roma a Reggio Calabria

Per le festività di Pasqua, i prezzi dei voli in Italia sono aumentati notevolmente. Secondo Assoutenti, il costo minimo di un biglietto da Roma a Reggio Calabria è di 324 euro, mentre su alcune tratte il prezzo totale di andata e ritorno supera i 400 euro. I prezzi più elevati si registrano per voli da nord a sud del Paese, se acquistati in anticipo.