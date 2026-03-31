Un genitore ricorda con sofferenza il momento in cui il proprio bambino, affetto da autismo, ha mostrato il primo segnale di comunicazione, impiegando un anno per riuscirci. Questa testimonianza evidenzia le difficoltà incontrate nel percorso di sviluppo e comunicazione, spesso caratterizzato da tempi molto diversi rispetto ai bambini neurotipici. La storia riflette le sfide quotidiane di molte famiglie che vivono con diagnosi di autismo.

“A me dava dolore vedere gli altri bambini che riuscivano ad indicare col ditino. È il primo segnale di comunicazione, Francesco ci ha messo un anno per imparare a farlo. Io un po' lo sospettavo: è il mio primo figlio, osservavo tutto. Non mi guardava, aveva difficoltà a mangiare: già verso gli otto o nove mesi mi facevo tante domande, che giravo alle educatrici del nido, ma prima ero io troppo apprensiva, poi potevano centrare i miei problemi di celiachia. Insomma, avevo sempre i sensi di colpa. Finché, dopo un lungo percorso, è arrivata la diagnosi. È come un pugnale che ti trafigge." "L'intervento che mi ha salvato la vita è stata una mutilazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Vivere l’autismo: storie, sfide e terapie

Articoli correlati

Autismo, famiglie costrette a indebitarsi per le terapie: "Inserire in convenzione anche quelle col metodo Aba"E' la richiesta dell'associazione "Io vivo l'autismo-Parliamone Aps" riguardo alla metodologia "col rinforzo positivo".

Furto e vandalismo al Centro Isoriabilitativo di Pomigliano D’Arco: compromesse le terapie per bambini con autismoAUTISMO – Nella notte di domenica 11 gennaio, il Centro Isoriabilitativo APS di Pomigliano D’Arco è stato vittima di un furto e di vili atti di...

Leggi anche: Verso la Giornata dell’Autismo, l’appello per un maggiore supporto: la storia di un tredicenne e il valore delle terapie inclusive

Living with Autism & Finding Peace | Jade Miller