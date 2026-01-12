Furto e vandalismo al Centro Isoriabilitativo di Pomigliano D’Arco | compromesse le terapie per bambini con autismo

Nella notte di domenica 11 gennaio, il Centro Isoriabilitativo APS di Pomigliano D’Arco è stato colpito da un furto e atti di vandalismo. L’episodio ha compromesso le strutture e le risorse dedicate alle terapie dei bambini con autismo, suscitando preoccupazione tra famiglie e operatori. La situazione richiede un intervento immediato per garantire la continuità dei servizi e la sicurezza del centro.

AUTISMO – Nella notte di domenica 11 gennaio, il Centro Isoriabilitativo APS di Pomigliano D'Arco è stato vittima di un furto e di vili atti di vandalismo. Sei delinquenti si sono introdotti nella struttura, sottraendo computer, dispositivi e contanti. Grandi i danni strutturali annessi che hanno reso inaccessibili i setting. Il Centro, che da quasi vent'anni rappresenta un punto di riferimento per la riabilitazione e la cura di bambini e ragazzi con disabilità, in particolare con autismo, è stato colpito duramente. Le famiglie che si appoggiano alla struttura Socio Sanitaria per assicurare terapie quotidiane ai loro bambini sono ora in grande disagio.

