Autismo famiglie costrette a indebitarsi per le terapie | Inserire in convenzione anche quelle col metodo Aba

Le famiglie di bambini con autismo si trovano a dover affrontare costi elevati per le terapie. Le sedute, che vanno dai 40 ai 60 euro ciascuna, richiedono almeno tre incontri a settimana. Molti genitori sono costretti a indebitarsi per garantire ai figli le cure necessarie. Ora chiedono che anche il metodo Aba venga inserito nelle convenzioni, per ridurre i costi e facilitare l’accesso alle terapie.

E' la richiesta dell'associazione "Io vivo l'autismo-Parliamone Aps" riguardo alla metodologia "col rinforzo positivo". Nei giorni scorsi il presidente ha incontrato il sindaco Lagalla e il consigliere comunale Zacco. Qualcosa sembrerebbe muoversi: all'orizzonte ci sarebbe la stipula di una intesa con l'Asp. Firenze: "Stiamo predisponendo un avviso pubblico" Dai 40 ai 60 euro a seduta, con almeno tre trattamenti a settimana necessari per garantire continuità ed efficacia del percorso. Significa una spesa mensile che supera facilmente i 500-700 euro, a cui spesso si aggiungono i costi per la supervisione che si aggirano sui 120-150 euro al mese.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Nella notte di domenica 11 gennaio, il Centro Isoriabilitativo APS di Pomigliano D’Arco è stato colpito da un furto e atti di vandalismo.

Il ricovero di Mino, bambino autistico, in pronto soccorso ha riacceso il dibattito sulla gestione delle emergenze per i bambini nello spettro autistico.

Argomenti discussi: Diritti senza barriere, presentata delibera per accesso gratuito agli impianti sportivi per disabili; Autismo, i giudici all’ASL Bat: le carenze di personale non possono bloccare le terapie; Autismo, il Tribunale di Trani: le carenze di personale non giustificano lo stop alle cure; Soli contro il mondo: l’omicidio-suicidio di una famiglia con figli autistici e quel grido d’aiuto (inascoltato).

