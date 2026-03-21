Verso la Giornata dell’Autismo l’appello per un maggiore supporto | la storia di un tredicenne e il valore delle terapie inclusive

In vista della Giornata dell’Autismo, una madre ha lanciato un appello per ottenere più supporto, raccontando la storia di un tredicenne che beneficia delle terapie inclusive. La terapia in acqua viene indicata come un metodo che ha portato miglioramenti significativi nel suo percorso. La richiesta riguarda l’aumento delle risorse e delle opportunità di intervento per i giovani con autismo.

Una madre chiede maggiore supporto per l'autismo. La terapia in acqua offre enormi benefici, servono fondi per garantirla a tutti L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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