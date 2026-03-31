A Pesaro, si avvicina la riqualificazione di Villa Marina con la trasformazione in una scuola di cucina francese. La struttura delle colonie di Villa Marina sta per essere completata, annunciando un cambiamento imminente. I lavori sono quasi terminati e presto sarà avviata la fase di allestimento per accogliere le attività didattiche legate alla cucina francese. La nuova destinazione prevede spazi dedicati alle lezioni e alle attività pratiche.

Pesaro, 31 marzo 2026 – In dirittura d’arrivo la svolta per le colonie di Villa Marina. Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, si sono presentati in città il direttore generale del patrimonio immobiliare dell’Inps, il direttore generale di Invimit (la società statale che si occupa di sviluppo del patrimonio pubblico) e i vertici delle scuola di alta cucina francese interessati a prendere l’immobile. Marche, non è ancora finita: di nuovo neve e venti di burrasca, le zone a rischio Questi ultimi avevano al seguito i rappresentanti di un fondo di investimento che dovrebbe acquistare e risanare l’edificio, con alcuni tecnici per valutare l’impegno economico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Villa Marina, c’è aria di svolta: ecco la scuola di cucina francese

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