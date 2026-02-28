Flop della scuola di cucina Fondazione liquidata Villa Redenta può rinascere

La scuola di alta cucina di Villa Redenta è stata liquidata dalla fondazione che la gestiva, segnando la fine di un progetto che aveva suscitato molte aspettative. Nonostante le speranze di rinascita, la struttura chiusa ha lasciato il posto a un futuro incerto. La vicenda riguarda direttamente l’istituto e il suo destino, senza coinvolgimenti esterni o motivazioni aggiuntive.

C'era una volta la scuola di alta cucina, o meglio ci sarebbe dovuta essere la scuola di alta cucina di Villa Redenta. Quel progetto, avviato dal Comune e dalla Provincia di Perugia nel 2003 in realtà non è mai partito, nonostante fosse stato presentato in pompa magna al pubblico alla presenza dello chef Gianfranco Vissani, che sarebbe dovuto essere il direttore dell'Istituto di alta formazione rivolto anche ad aspiranti chef stranieri. La vicenda dopo vent'anni si chiude con la liquidazione della Fondazione della scuola di alta cucina, votata a maggioranza dal Consiglio comunale (18 voti favorevoli ).