Il furto lo sparo in aria e la morte durante la fuga Notte di terrore in villa ecco cosa è accaduto

Un tentativo di furto si è trasformato in tragedia questa notte in una villa di Arezzo, quando un uomo è stato colpito e ha perso la vita durante la fuga. La scena si è svolta tra spari in aria e il tentativo di scappare dai complici, lasciando dietro di sé un quadro di paura e confusione. Un dettaglio concreto: la vittima è stata trovata dissanguata in una stanza, dopo un colpo andato a vuoto durante il tentativo di rapina.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – È morto dissanguato, dopo un colpo fallito nella villa che con i complici aveva tentato di assaltare. è morto così uno dei tre ladri piombati nella notte in una abitazione a Policiano. È avvenuto tutto poco dopo le 20,30 in località Gorello, tra Sant’Andrea a pigli e Policiano, a ridosso della strada regionale 71 che collega Arezzo alla Valdichiana. una notte di terrore e spari, forse un solo sparo. sarebbe stato il proprietario di casa ad esploderlo in aria per mettere in fuga i malviventi. Cosa è accaduto. Cosa è successo? Da quello che emerge a fatica nella notte che si colora di lampeggianti blu attorno all’ennesima casa nel mirino dei ladri, il colpo è fallito perché il proprietario si è accorto di quello che stava accadendo, ha capito il pericolo quando ha sentito la sirena dell’allarme entrare in funzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un ladro è morto dissanguato dopo un tentativo di furto in una villa vicino ad Arezzo, dove il proprietario, sparando in aria, aveva fatto scappare uno dei complici.

Un furto in una villa di Policiano, vicino ad Arezzo, ha portato alla morte di un uomo durante la fuga; il proprietario ha sparato in aria per spaventare i ladri, che sono riusciti a scappare ma lui è stato colpito da un proiettile e si è dissanguato.

