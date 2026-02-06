Marina francese sequestra carico di cocaina nella Polinesia francese | l’operazione è iniziata ieri sera

Da ameve.eu 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I militari francesi hanno sequestrato un grosso carico di cocaina nel mare della Polinesia francese. L’operazione è partita ieri sera e ha coinvolto le forze navali che hanno fermato un peschereccio sospetto al largo delle isole. La droga, destinata al Sud Africa, è stata trovata nascosta a bordo. Ora si indaga su chi ci fosse dietro a questo traffico.

**Un carico di cocaina sequestrato dalla Marina francese nel cuore della Polinesia francese. Un’operazione condotta in pieno mare, al largo delle isole, e che ha portato alla luce un traffico di droga destinato al Sud Africa. La notizia è arrivata ieri sera, con un’operazione coordinata tra forze navali francesi e autorità doganali.** A pochi chilometri dalle coste della Polinesia francese, in acque internazionali, la Marina francese ha abbordato una nave sospetta e ha sequestrato un quantitativo significativo di cocaina. I militari hanno agito in piena notte, in un’operazione che ha visto coinvolgimento diretto delle autorità francesi, in un contesto di collaborazione con le forze doganali.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Polinesia Francese Operazione

Narcotraffico, la Marina francese sequestra 4 tonnellate di cocaina in Polinesia

La Marina francese ha intercettato e sequestrato più di quattro tonnellate di cocaina su una nave che si trovava nelle acque della Polinesia francese.

Una petroliera russa è stata sequestrata dalla Marina francese nel Mediterraneo

Il 22 gennaio 2026, la Marina francese ha sequestrato nel Mediterraneo una petroliera russa sospettata di essere coinvolta nella cosiddetta

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Polinesia Francese Operazione

Argomenti discussi: Polinesia, Marina francese sequestra carico di cocaina; Spagna, inondazioni nel Sud: evacuazioni e scuole chiuse; Olimpiadi, JD Vance a Milano a sostegno degli atleti Usa; Usa, la tempesta invernale causa decine di morti e disagi.

marina francese sequestra caricoPolinesia, Marina francese sequestra carico di cocainaLa Marina francese ha sequestrato un ingente carico di cocaina durante un’operazione al largo della Polinesia francese. I militari hanno abbordato una nave in mare e recuperato numerosi pacchi contene ... tg24.sky.it

marina francese sequestra caricoNarcotraffico, la Marina francese sequestra 4 tonnellate di cocaina in PolinesiaLa Marina francese ha sequestrato oltre quattro tonnellate di cocaina su una nave che navigava nelle acque della Polinesia francese. L'imbarcazione era in ... lapresse.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.