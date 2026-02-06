Marina francese sequestra carico di cocaina nella Polinesia francese | l’operazione è iniziata ieri sera

I militari francesi hanno sequestrato un grosso carico di cocaina nel mare della Polinesia francese. L’operazione è partita ieri sera e ha coinvolto le forze navali che hanno fermato un peschereccio sospetto al largo delle isole. La droga, destinata al Sud Africa, è stata trovata nascosta a bordo. Ora si indaga su chi ci fosse dietro a questo traffico.

A pochi chilometri dalle coste della Polinesia francese, in acque internazionali, la Marina francese ha abbordato una nave sospetta e ha sequestrato un quantitativo significativo di cocaina. I militari hanno agito in piena notte, in un'operazione che ha visto coinvolgimento diretto delle autorità francesi, in un contesto di collaborazione con le forze doganali.

