Via Falcinello nel degrado il consigliere Ricci | Il Comune non risponde

Via Falcinello si trova in condizioni di degrado e il consigliere comunale ha dichiarato che il Comune non ha fornito risposte chiare riguardo a tempi e priorità di intervento. Durante un incontro, sono state date solo rassicurazioni generiche senza impegni concreti. La situazione è stata segnalata come problematica senza che siano stati definiti interventi specifici o scadenze.

Sarzana, 31 marzo 2026 – “Mi aspettavo risposte puntuali su tempi e priorità, invece abbiamo ricevuto solo generiche rassicurazioni, senza alcun impegno preciso”. Inizia così l’intervento del consigliere dem Vico Ricci, rimasto decisamente non soddisfatto della risposta fornita dall’assessore Stefano Torri in relazione alla sua interrogazione sullo stato di Via Falcinello, nel tratto compreso tra l’inizio di Via Paradiso e l’inizio di Via S. Gottardo. Degrado del manto stradale, condizioni del parapetto del ponte sul Canale Turì e il mancato rispetto del limite di velocità dei 30 kmh: questi i tre punti centrali attorno a cui il consigliere... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via Falcinello nel degrado, il consigliere Ricci: “Il Comune non risponde” Articoli correlati Degrado in piazza Campolo: "Il Comune non risponde alle segnalazioni"Il Comune non risponde alle segnalazioni che vanno avanti da mesi anche per l'indebito utilizzo dei furgoni sulla pavimentazione e sulle aiuole il... Altagnana, case popolari a rischio: degrado e frana attendono interventi urgenti. Consigliere sollecita Erp e Comune.La situazione delle case popolari di Altagnana, frazione del comune di Massa, resta critica. Parcheggi scambiatori nel degrado, Ubaldi attacca il Comune: "Green solo a parole"Parcheggi scambiatori vuoti, sottoutilizzati, in alcuni casi abbandonati e scarsamente collegati con il trasporto pubblico.