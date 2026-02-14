Altagnana case popolari a rischio | degrado e frana attendono interventi urgenti Consigliere sollecita Erp e Comune

Il consigliere Ortori ha lanciato l’allarme su Altagnana, dove le case popolari sono in condizioni preoccupanti e rischiano di crollare a causa del degrado e di una frana in atto. La zona presenta muri screpolati e terreni instabili che richiedono interventi immediati da parte dell’Erp e del Comune. Nei quartieri vicini, alcuni residenti hanno segnalato crepe visibili nelle pareti e cedimenti del terreno.

Altagnana, tra degrado e attesa: il consigliere Ortori torna a sollecitare interventi sulle case popolari. La situazione delle case popolari di Altagnana, frazione del comune di Massa, resta critica. Il consigliere comunale Simone Ortori ha effettuato un nuovo sopralluogo, evidenziando la persistenza di problematiche legate a manutenzione, pulizia e sicurezza, nonostante precedenti impegni presi dall'amministrazione locale e dall'ente gestore del patrimonio edilizio pubblico, Erp. La questione, complessa, riguarda quattro famiglie che vivono in condizioni precarie, aggravate dalla presenza di una frana che incombe sulla zona.