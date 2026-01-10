Parcheggi scambiatori nel degrado Ubaldi attacca il Comune | Green solo a parole

I parcheggi scambiatori della città si trovano spesso in condizioni di degrado, con strutture vuote e poco integrate con il trasporto pubblico. Ubaldi critica l’amministrazione comunale, evidenziando come le politiche ambientaliste siano solo a parole. La scarsa efficienza e il mancato utilizzo di queste aree mettono in discussione l’efficacia delle strategie sostenibili adottate finora.

Parcheggi scambiatori vuoti, sottoutilizzati, in alcuni casi abbandonati e scarsamente collegati con il trasporto pubblico. È questa la fotografia tracciata da Federica Ubaldi, che sul tema ha presentato una mozione in vista del prossimo Consiglio comunale, puntando il dito contro quella che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: “I parcheggi scambiatori non sono aree eventi, la mobilità sostenibile è una priorità”

Leggi anche: "Azzeramento dell’Imu per chi ha case sfitte. I parcheggi? Il Comune li gestisca da solo"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

“I parcheggi scambiatori non sono aree eventi, la mobilità sostenibile è una priorità” - “Inoltre — continua — si rendono necessari interventi per migliorare le condizioni di sicurezza e accessibilità: il potenziamento dell’illuminazione, sia negli stalli di sosta sia lungo i percorsi ... parmatoday.it