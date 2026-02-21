Degrado in piazza Campolo | Il Comune non risponde alle segnalazioni

Il degrado in piazza Campolo deriva dal mancato intervento del Comune, nonostante le numerose segnalazioni inviate da cittadini. Le chiamate riguardano principalmente l’uso improprio dei furgoni sulla pavimentazione e sulle aiuole, che avviene ogni sabato mattina. Le strade sono piene di detriti e le aiuole appaiono trascurate. La mancanza di risposte crea frustrazione tra chi vive e frequenta la piazza. Le autorità devono intervenire per risolvere la situazione.

Il Comune non risponde alle segnalazioni che vanno avanti da mesi anche per l'indebito utilizzo dei furgoni sulla pavimentazione e sulle aiuole il sabato mattina. Rap e Reset assenti. Cosa occorre fare per far sì che le tasse dei palermitani vengano utilizzate adeguatamente e non soltanto per pagare gli stipendi di chi dice di governare e gestire la città? Quell'anziano invalido aggredito da un gruppetto di ragazzini: "Perché nessuno interviene davvero?" . 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Degrado e rifiuti in piazza Campolo dopo il mercatino: "Così quest'area è invivibile"Dopo il mercatino di tre settimane fa, piazza Campolo si presenta ancora più sporca e lasciata all’incuria.

Qualiano, nuove segnalazioni sul degrado stradale in piazza RosselliA Qualiano, le segnalazioni sui problemi delle strade aumentano dopo che cittadini hanno notato numerose buche e parti di asfalto che si sono spaccate in piazza Rosselli e nelle vie adiacenti.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.