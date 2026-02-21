Degrado in piazza Campolo | Il Comune non risponde alle segnalazioni
Il degrado in piazza Campolo deriva dal mancato intervento del Comune, nonostante le numerose segnalazioni inviate da cittadini. Le chiamate riguardano principalmente l’uso improprio dei furgoni sulla pavimentazione e sulle aiuole, che avviene ogni sabato mattina. Le strade sono piene di detriti e le aiuole appaiono trascurate. La mancanza di risposte crea frustrazione tra chi vive e frequenta la piazza. Le autorità devono intervenire per risolvere la situazione.
Il Comune non risponde alle segnalazioni che vanno avanti da mesi anche per l'indebito utilizzo dei furgoni sulla pavimentazione e sulle aiuole il sabato mattina. Rap e Reset assenti. Cosa occorre fare per far sì che le tasse dei palermitani vengano utilizzate adeguatamente e non soltanto per pagare gli stipendi di chi dice di governare e gestire la città? Quell'anziano invalido aggredito da un gruppetto di ragazzini: "Perché nessuno interviene davvero?"
