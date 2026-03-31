Via al centro cottura Cominciato il servizio

È iniziato il servizio del nuovo centro cottura di via La Serra, recentemente riqualificato. La cucina ha aperto le sue attività dopo i lavori di ristrutturazione, permettendo ora di preparare i pasti destinati alle strutture gestite dall’ente. La consegna del servizio è avvenuta senza incidenti, e i primi pasti sono stati distribuiti alle strutture di riferimento.

E’ partita la cucina del centro cottura di Qualità & Servizi di via La Serra, riqualificato completamente. La società di ristorazione collettiva, che gestisce le mense scolastiche di Barberino di Mugello, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannori, Carmignano, Sesto Fiorentino, Signa, da ieri ha inviato i pasti alle scuole di Carmignano e Signa, dagli asili alle secondarie di primo grado, per circa 1.200 pasti predisposti da una brigata di sette persone. Per l’occasione, il sindaco Edoardo Prestanti, accompagnato dall’assessore comunale alla pubblica istruzione Maria Cristina Monni, ha incontrato cuochi e assistenti. "Pochi Comuni – ha detto Prestanti – hanno un centro cottura così vicino alle scuole che serve. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via al centro cottura. Cominciato il servizio Articoli correlati Pranzo solidale al centro cottura comunaleProsegue e si rafforza un progetto che negli ultimi anni ha rappresentato un punto fermo per molte persone in difficoltà: il servizio di pranzo... Vicenda mensa, Palladino: “Difformità risolta, revocata sospensione al centro di cottura”Tempo di lettura: < 1 minuto Il consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino rende noto che è stato notificato in queste ore il... Sigilli al centro cottura per le scuole. Sporcizia e cibo conservato male: "Gravi carenze igienico-sanitarie"Sporcizia ovunque, muri scrostati, cibo conservato male, addetti ai lavori impreparati, inservienti ai fornelli al posto dei cuochi. Dentro Pompei il giorno prima | Storie vere di persone dimenticate