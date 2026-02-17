Vicenda mensa Palladino | Difformità risolta revocata sospensione al centro di cottura

Il consigliere Palladino annuncia che l’ASL di Benevento ha revocato la sospensione al centro di cottura della mensa scolastica. La decisione arriva dopo aver risolto le differenze emerse tra le parti, che avevano portato alla sospensione delle attività. La revoca permette di riprendere immediatamente i servizi di refezione nelle scuole di Benevento.

Il consigliere delegato all'Istruzione Marcello Palladino rende noto che è stato notificato in queste ore il provvedimento con il quale l 'Asl di Benevento-Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, ha revocato il provvedimento di sospensione a carico delle attività poste in essere al centro di cottura dell'azienda che si occupa della refezione scolastica a Benevento. " Il Servizio Igiene degli Alimenti dell'Asl ha registrato che la ditta ha risolto la difformità che era stata rilevata con ripristino della fornitura di acqua calda alle idonee temperature. Il successivo controllo ispettivo ha dato pertanto esiti favorevoli alla riapertura del centro di cottura.

