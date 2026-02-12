Sigilli al centro cottura per le scuole Sporcizia e cibo conservato male | Gravi carenze igienico-sanitarie

La polizia ha messo i sigilli al centro cottura di alcune scuole dopo aver riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie. Le ispezioni hanno mostrato muri sporchi e scrostati, cibo mal conservato e personale impreparato. Molti inservienti sono stati trovati al posto dei veri cuochi, senza le competenze necessarie. La situazione ha scatenato preoccupazione tra genitori e amministratori scolastici.

Sporcizia ovunque, muri scrostati, cibo conservato male, addetti ai lavori impreparati, inservienti ai fornelli al posto dei cuochi. Lì veniva preparato da mangiare per bambini dell'asilo, alunni delle elementari e delle medie, anziani di centro diurni, impiegati e lavoratori di mezza provincia, che chissà di cosa si sono nutriti per mesi. Gli ispettori di Ats Brianza hanno chiuso un centro di cottura del Lecchese da dove uscivano piatti che poi venivano servizi sulle tavole di mense e refettori di strutture pubbliche e aziende. "Gravi carenze igienico-sanitarie, mancata formazione del personale, mancanza dei requisiti di salute e sicurezza", spiegano dalla sede centrale di Roma dell'Ispettorato nazionale del lavoro, i cui ispettori hanno svolto i controlli.

