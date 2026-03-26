Pranzo solidale al centro cottura comunale

Nel centro cottura comunale si è svolto un pranzo solidale, continuando un progetto avviato negli ultimi anni. L’iniziativa coinvolge diverse persone e mira a fornire pasti gratuiti a chi ne ha bisogno. La manifestazione si ripete con regolarità, rafforzando l’impegno delle associazioni locali e delle istituzioni nel supporto alle persone in difficoltà.

Prosegue e si rafforza un progetto che negli ultimi anni ha rappresentato un punto fermo per molte persone in difficoltà: il servizio di pranzo solidale, che l’Amministrazione ha deciso di rinnovare confermando la collaborazione con la Caritas della comunità pastorale San Paolo e con la società Vivenda. Una scelta che permette di garantire continuità a un aiuto semplice ma essenziale: offrire un pasto caldo a chi vive situazioni di fragilità economica o sociale. Il servizio, attivo nei giorni feriali al centro cottura comunale di via Massimo D’Azeglio, può accogliere fino a quindici persone al giorno. Gli accessi vengono individuati dal Comune in accordo con Caritas, così da intercettare rapidamente i casi più urgenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pranzo solidale al centro cottura comunale Articoli correlati Vicenda mensa, Palladino: “Difformità risolta, revocata sospensione al centro di cottura”Tempo di lettura: < 1 minuto Il consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino rende noto che è stato notificato in queste ore il... Sigilli al centro cottura per le scuole. Sporcizia e cibo conservato male: "Gravi carenze igienico-sanitarie"Sporcizia ovunque, muri scrostati, cibo conservato male, addetti ai lavori impreparati, inservienti ai fornelli al posto dei cuochi. Una raccolta di contenuti su Pranzo solidale Temi più discussi: Pranzo solidale al centro cottura comunale; Giussano rinnova il progetto Pranzo solidale: pasti gratuiti contro la povertà; Motori e solidarietà pasquale: Un uovo per un sorriso accende la speranza per i piccoli pazienti ricoverati; Jesi / San Giuseppe, quartiere in festa tra pranzo sociale e maritozzi. Pranzo solidale al centro cottura comunaleProsegue e si rafforza un progetto che negli ultimi anni ha rappresentato un punto fermo per molte persone in difficoltà:... Prosegue e si rafforza un progetto che negli ultimi anni ha rappresentato u ... ilgiorno.it Il pranzo solidale fa centro: Nessuno si deve sentire soloUn pranzo alla vigilia di Natale per non far sentire solo nessuno. Le istituzioni ci sono, le associazioni anche. Non è tanto per il cibo quanto per lo stare insieme. Il pranzo del 24 dicembre al ... ilrestodelcarlino.it Appuntamento sabato 28 marzo con l'iniziativa 'Charity no Race 2026'. Al mattino dalle 9.45 le prove motoristiche di abilità in viale Marconi nel piazzale ex Fiera. Poi il pranzo solidale alle Serre Mati 1909 a Pistoia. Il ricavato andrà in favore delle attività della F - facebook.com facebook