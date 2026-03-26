Pranzo solidale al centro cottura comunale

Da ilgiorno.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro cottura comunale si è svolto un pranzo solidale, continuando un progetto avviato negli ultimi anni. L’iniziativa coinvolge diverse persone e mira a fornire pasti gratuiti a chi ne ha bisogno. La manifestazione si ripete con regolarità, rafforzando l’impegno delle associazioni locali e delle istituzioni nel supporto alle persone in difficoltà.

Prosegue e si rafforza un progetto che negli ultimi anni ha rappresentato un punto fermo per molte persone in difficoltà: il servizio di pranzo solidale, che l’Amministrazione ha deciso di rinnovare confermando la collaborazione con la Caritas della comunità pastorale San Paolo e con la società Vivenda. Una scelta che permette di garantire continuità a un aiuto semplice ma essenziale: offrire un pasto caldo a chi vive situazioni di fragilità economica o sociale. Il servizio, attivo nei giorni feriali al centro cottura comunale di via Massimo D’Azeglio, può accogliere fino a quindici persone al giorno. Gli accessi vengono individuati dal Comune in accordo con Caritas, così da intercettare rapidamente i casi più urgenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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