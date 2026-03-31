Venti di burrasca e nevicate anche in collina scatta allerta gialla in 6 regioni

Il maltempo interessa il Centro-Sud Italia con venti di burrasca, nebbie e nevicate in collina. In sei regioni è stata dichiarata l'allerta gialla per le condizioni meteorologiche avverse di oggi, martedì 31 marzo. Venti forti e temperature basse stanno provocando accumuli di neve anche in zone collinari, secondo le previsioni delle autorità.