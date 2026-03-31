Venti di burrasca e nevicate anche in collina scatta allerta gialla in 6 regioni
Il maltempo interessa il Centro-Sud Italia con venti di burrasca, nebbie e nevicate in collina. In sei regioni è stata dichiarata l'allerta gialla per le condizioni meteorologiche avverse di oggi, martedì 31 marzo. Venti forti e temperature basse stanno provocando accumuli di neve anche in zone collinari, secondo le previsioni delle autorità.
(Adnkronos) – Venti di burrasca, ma anche freddo e abbondanti nevicate in collina. A finire nella morsa del maltempo è in particolare il Centro-Sud Italia, dove oggi – martedì 31 marzo- è scattata l'allerta gialla in ben 6 regioni. Come spiega la Protezione civile, un’area di bassa pressione con correnti fredde dai Balcani verso le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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