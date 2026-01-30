Allerta meteo arancione nel Sud Sardegna e gialla in altre due Regioni | piogge e venti di burrasca

Le previsioni meteo annunciano pioggia e vento forte nel Sud Sardegna, con un’allerta arancione che avvisa i cittadini di possibili disagi. In Sicilia e Calabria, invece, scatta l’allerta gialla per temporali e raffiche di vento. La perturbazione atlantica si sta spostando rapidamente, portando maltempo in diverse regioni del Sud. Le autorità raccomandano massima attenzione e di evitare spostamenti non necessari.

La Protezione Civile ha diramato un’importante allerta meteo per il Sud Sardegna, la Sicilia e parte della Calabria e della Sardegna stessa. L’avviso, valido a partire da sabato 31 gennaio, segnala l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che porterà forti precipitazioni, temporali e venti di burrasca nelle regioni coinvolte. L’allerta è stata emessa per prevenire possibili criticità idrogeologiche e idrauliche nelle aree maggiormente esposte. Le previsioni meteo: perturbazione atlantica in arrivo Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà il Mediterraneo occidentale nella giornata di domani, sabato 31 gennaio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

