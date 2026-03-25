Un’allerta meteo arancione è stata emessa nel territorio di Ravenna per vento e condizioni del mare, valida dalle 00:00 di mercoledì alle 24:00 di giovedì. La criticità riguarda anche il rischio di mareggiate e venti di burrasca. Inoltre, in alcune zone sono previste nevicate in collina. L’allerta è accompagnata da una segnalazione gialla per criticità idraulica, idrogeologica e costiera.

Si alza il livello di attenzione per il maltempo nel Ravennate. Le previsioni indicano rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, venti forti, mare molto mosso. Sui colli anche allerta per la neve Il maltempo preoccupa tutto il Ravennate. Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì, alla mezzanotte di domani, giovedì, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 33, arancione per vento e stato del mare; gialla per criticità idraulica, idrogeologica e costiera. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. E nel comune di Brisighella c'è anche l'allerta gialla per... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Rischio mareggiate e venti di burrasca, ma anche la neve in collina: scatta l'allerta meteo 'arancione'

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