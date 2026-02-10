DPC | venti di burrasca e piogge al Sud allerta gialla in sei regioni
Una perturbazione proveniente dall’Atlantico si avvicina al Sud e alle isole maggiori. Domani, le piogge aumenteranno di intensità, soprattutto sui versanti tirrenici. I venti occidentali si rafforzeranno, portando condizioni di burrasca. Sei regioni in Italia sono già sotto allerta gialla.
Milano, 10 feb. (askanews) – Una perturbazione in arrivo dall’Atlantico interesserà domani le isole maggiori e l’estremo Sud, con precipitazioni più frequenti ed intense sui versanti tirrenici, associate ad un rinforzo dei venti a prevalente componente occidentale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalla mattinata di domani, mercoledì 11 febbraio, venti da forti a burrasca occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria con possibili mareggiate lungo le coste esposte.🔗 Leggi su Ildenaro.it
