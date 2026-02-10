DPC | venti di burrasca e piogge al Sud allerta gialla in sei regioni

Una perturbazione proveniente dall’Atlantico si avvicina al Sud e alle isole maggiori. Domani, le piogge aumenteranno di intensità, soprattutto sui versanti tirrenici. I venti occidentali si rafforzeranno, portando condizioni di burrasca. Sei regioni in Italia sono già sotto allerta gialla.

