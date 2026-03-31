Il complesso commerciale Grotte Center, situato nell’Aspio di Camerano, è stato recentemente venduto. L’operazione riguarda l’intero complesso, che ora passa di proprietà a una nuova società. Il centro commerciale si trova nella regione Marche e si presenta come uno dei più grandi della zona. La transazione è stata conclusa il 31 marzo 2026.

Camerano (Ancona), 31 marzo 2026 – L’intero complesso commerciale del “Grotte Center” all’Aspio di Camerano è stato acquisito. L’ufficialità è arrivata direttamente da Eurofund Group, gruppo di investimento, sviluppo e gestione immobiliare già presente in Italia con la riqualificazione dell’attuale Parma Promenade che sta proseguendo il suo percorso di crescita e per farlo ha scelto proprio l’area a sud di Ancona. L’operazione è frutto di una joint venture con Frasers Group, partner di Eurofund Group nel progetto, e di un investimento di 35 milioni di euro. E’ così che viene avviato un ambizioso progetto di rilancio e riqualificazione dell’asset, che ha l’obiettivo di rendere il nuovo Centro un punto di riferimento per lo shopping in tutta la regione e lungo la costa adriatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Venduto il Grotte Center: “Sarà il centro commerciale più grande delle Marche”

Articoli correlati

Leggi anche: Il Grotte Center venduto all'Eurofund Group. Dopo la riqualificazione diventerà il più grande centro commerciale delle Marche

Leggi anche: Al centro commerciale il più grande amico dei cani di Instagram: arriva Doggodaily

Leggi anche: Apu Udine, al Carnera il posto di "Roccia" non sarà mai più venduto