Al centro commerciale il più grande amico dei cani di Instagram | arriva Doggodaily

Domenica 11 gennaio alle 16.30, presso l’Esp Navid Tarazi, si terrà un evento dedicato a Doggodaily, il progetto che unisce appassionati di cani su Instagram. Un’occasione per conoscere meglio la community e scoprire come condividere momenti con i propri amici a quattro zampe. Un incontro pensato per chi desidera approfondire il mondo dei cani e delle relazioni online, in un ambiente informale e accessibile.

Domenica 11 gennaio alle 16.30 arriva all'Esp Navid Tarazi per un incontro dedicato al suo progetto Doggodaiily e alla sua community. Durante l'evento sarà possibile far firmare la propria copia del libro* "Posso fare una foto al tuo cane?", acquistabile presso Libreria Ubik e Librerie Coop del.

