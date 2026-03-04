Apu Udine al Carnera il posto di Roccia non sarà mai più venduto

Al Palasport Primo Carnera, il settore che per anni è stato occupato da Stefano Capitanio, tifoso storico dell’Apu Udine, non sarà più in vendita. Capitanio è stato una presenza costante tra i tifosi, partecipando a cori, trasferte e condividendo le emozioni legate alla squadra. La decisione riguarda il settore che, da ora in poi, resterà riservato e non disponibile per nuovi acquisti.

C’è un posto al Palasport Primo Carnera che non sarà mai più venduto. È quello che per anni ha occupato Stefano Capitanio, tifoso storico dell’Apu Udine, presenza immancabile tra cori, trasferte ed emozioni bianconere. A un anno dalla sua scomparsa, la società ha deciso di rendergli omaggio accogliendo una proposta arrivata direttamente dalla tifoseria organizzata. Da oggi la Curva Ovest del palazzetto porterà ufficialmente il suo nome: “Curva Stefano Capitanio”. Un gesto simbolico ma carico di significato per ricordare una figura che per decenni ha rappresentato una presenza costante sugli spalti e parte integrante della comunità sportiva cittadina. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

