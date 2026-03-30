Il Grotte Center di Camerano è stato venduto all’Eurofund Group, che ha avviato lavori di riqualificazione. Dopo i lavori, il centro commerciale diventerà il più grande delle Marche. La transazione è stata conclusa con la partecipazione del Frasers Group in una joint venture.

La nuova proprietà agira in joint venture con il Frasers Group. Acquistata anche un'area adiacente in disuso che porterà la superficie affittabile complessiva a 30.000mq. L'investimento totale sarà di 35 milioni di euro CAMERANO – Passa di mano il Grotte Center di Camerano acquisito dall’Eurofund Group in joint venture con il Frasers Group. L’inaugurazione del nuovo Grotte Center è prevista per la fine del 2027 e, grazie all’inclusione di un’area commerciale adiacente e attualmente in disuso, il nuovo Centro si estenderà su una superficie lorda affittabile di circa 30.000 metri quadrati, divenendo il più grande centro commerciale delle Marche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Il Grotte Center venduto all'Eurofund Group. Dopo la riqualificazione diventerà il più grande centro commerciale delle Marche

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