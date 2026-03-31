Il Vangelo del 31 marzo 2026 riporta che Gesù, visibilmente turbato, annuncia che uno dei suoi discepoli lo tradirà. La scena si svolge durante l'ultima cena, con Gesù che rivela il suo stato d'animo e la presenza del traditore tra i presenti. La narrazione si concentra sulla comunicazione di Gesù e sulle reazioni dei discepoli di fronte a questa notizia.

Meditiamo il Vangelo del 31 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. «In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». Nel cuore dell’Ultima Cena, Gesù Cristo svela il tradimento e mostra quanto sia fragile la natura umana. In quel momento di intimità e di dono, l’annuncio del rinnegamento di Pietro e del bacio di Giuda squarcia il silenzio, mettendoci di fronte alle nostre debolezze più profonde. In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: «In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 31 marzo 2026: Gesù profondamente turbato dichiara che uno dei suoi lo tradirà

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