Il Vangelo del 1° marzo 2026 narra la trasfigurazione di Gesù, evento descritto nei dettagli dai testi sacri. Don Luigi Maria Epicoco guida una riflessione mattutina, invitando i fedeli a meditare su questa scena che mostra Gesù trasformato davanti a Pietro, Giovanni e Giacomo. La giornata si apre con una riflessione sulla presenza divina e sulla rivelazione che questa scena rappresenta.

Meditiamo il Vangelo del 1° marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Sul monte, di fronte a tre discepoli, Gesù svela per un attimo la sua identità divina. La Trasfigurazione è un vero e proprio anticipo della gloria della Risurrezione. Nel cielo risuona un comando essenziale, ossia quello di ascoltare il Figlio amato e non aver paura della discesa verso la croce. In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 1° marzo 2026: trasfigurazione di Gesù

La Trasfigurazione di Gesù - 1 Marzo

1° marzo 2026 II Domenica di Quaresima/A dal Vangelo di Matteo (Mt 17, 1-9) «Il suo volto brillò come il sole» L’esperienza spirituale della Trasfigurazione, vissuta da Pietro, Giacomo e Giovanni, si ripete per ogni discepolo che si lascia condurre dallo Spirito facebook

