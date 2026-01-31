Vangelo del 31 gennaio 2026 | Gesù doma la tempesta

Questa mattina, il Vangelo del 31 gennaio 2026 ci ricorda come Gesù abbia calmato la tempesta sul mare. Don Epicoco invita a riflettere su come anche noi possiamo trovare pace nelle tempeste della vita, affidandoci a Lui. È un messaggio che ci invita a non perdere la speranza nei momenti difficili.

Meditiamo il Vangelo del 31 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Il Vangelo di oggi ci mostra quanto si possa essere attanagliati dalla paura, come accade ai discepoli, in balìa del vento. Sembra che Dio dorma, che non faccia nulla, ma proprio nel silenzio, si rivela la Sua presenza. Gesù non rimuove subito la tempesta, ma smaschera prima la paura, per poi far sì che tutto torni a posto. E dunque, ognuno di noi dovrebbe porsi la domanda: quando tutto è in tempesta, dov’è la mia fede? In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

