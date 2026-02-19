Paolo Petrecca dopo le dimissioni che saranno effettive dopo le Olimpiadi 2026 cita il Vangelo | Uno di voi mi tradirà
Paolo Petrecca ha annunciato le sue dimissioni da direttore di RaiSport, che diventeranno operative dopo le Olimpiadi del 2026. La decisione arriva in un momento di riorganizzazione interna e ha sorpreso colleghi e appassionati. Petrecca ha scritto su Instagram un messaggio criptico, citando il Vangelo: “Uno di voi mi tradirà”. La sua scelta ha suscitato molte domande e speculazioni tra chi segue da vicino il mondo dello sport e della comunicazione pubblica. La sua uscita segna un nuovo capitolo per RaiSport.
Post criptico di Paolo Petrecca su Instagram dopo la notizia delle sue dimissioni da direttore di RaiSport. Nelle sue storie Petrecca richiama il passo 26,20-29 del Vangelo di Matteo, nel quale Gesù annuncia il tradimento di Giuda durante l’ultima cena. “Venuta la sera, si mise a mensa con i Dodici – recita il passo richiamato da Petrecca – Mentre mangiavano disse: ‘In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà ‘. Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: ‘Sono forse io, Signore?’. Ed egli rispose: ‘Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Paolo Petrecca si dimette, dopo le Olimpiadi 2026 non sarà più direttore di Rai SportPaolo Petrecca si dimette dopo le Olimpiadi 2026, annunciando che non continuerà a essere direttore di Rai Sport.
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Paolo Petrecca fermato dalla Rai dopo le gaffe: "Non condurrà la cerimonia di chiusura"La Rai ha deciso di fermare Paolo Petrecca, il direttore di Rai Sport, dopo le gaffe durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Paolo Petrecca la sfangherà anche stavolta?; Chi è Paolo Petrecca e perché si è dimesso; Paolo Petrecca fermato dalla Rai dopo le gaffe alle Olimpiadi, non condurrà la cerimonia di chiusura; Olimpiadi, la Rai richiama Petrecca dopo la telecronaca surreale: Si assuma le responsabilità. L'appello alla calma alla redazione infuriata.
Caos in Rai, Petrecca si arrende: Dimissioni, la mossa (inevitabile) dopo gaffe e polemiche. Chi lo rimpiazzaIl direttore di Rai Sport lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 dopo le proteste: a interim ci sarà Marco Lollobrigida ... libero.it
Paolo Petrecca si dimette dalla direzione di Rai Sport: lascerà l’incarico alla fine delle OlimpiadiRoma – Dopo che le sue gaffe hanno fatto il giro del mondo, rilanciate dal Washington Post e dal Guardian, e sono diventate il fulcro di una vera e propria bufera, Paolo Petrecca ha fatto un passo ind ... ilsecoloxix.it
Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'Amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano - Cortina. La responsabilità di Rai Sport - in via transitoria - sarà affid facebook
Paolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport, dopo le polemiche per la telecronaca dei Giochi. Al suo posto arriva Lollobrigida x.com