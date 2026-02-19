Paolo Petrecca dopo le dimissioni che saranno effettive dopo le Olimpiadi 2026 cita il Vangelo | Uno di voi mi tradirà

Post criptico di Paolo Petrecca su Instagram dopo la notizia delle sue dimissioni da direttore di RaiSport. Nelle sue storie Petrecca richiama il passo 26,20-29 del Vangelo di Matteo, nel quale Gesù annuncia il tradimento di Giuda durante l’ultima cena. “Venuta la sera, si mise a mensa con i Dodici – recita il passo richiamato da Petrecca – Mentre mangiavano disse: ‘In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà ‘. Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: ‘Sono forse io, Signore?’. Ed egli rispose: ‘Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Paolo Petrecca si dimette, dopo le Olimpiadi 2026 non sarà più direttore di Rai SportPaolo Petrecca si dimette dopo le Olimpiadi 2026, annunciando che non continuerà a essere direttore di Rai Sport.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Paolo Petrecca fermato dalla Rai dopo le gaffe: "Non condurrà la cerimonia di chiusura"La Rai ha deciso di fermare Paolo Petrecca, il direttore di Rai Sport, dopo le gaffe durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

