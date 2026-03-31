valentino parlato un irripetibile comunista

È stato pubblicato un volume che raccoglie numerosi articoli e interviste di Valentino Parlato, selezionati da Gabriele Polo e pubblicati da Quodlibet. Il libro include scritti e interventi dell’autore, noto per il suo impegno politico e la sua attività giornalistica. La pubblicazione si concentra sulla figura di Parlato, definendolo un “irripetibile comunista”.

Scaffale «Non solo la domenica. Interviste, commenti, reportage», a cura di Gabriele Polo, per Quodlibet Scaffale «Non solo la domenica. Interviste, commenti, reportage», a cura di Gabriele Polo, per Quodlibet Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Dovrei fare una recensione del libro appena uscito per Quodlibet, che raccoglie un gran numero di articoli e di interviste di Valentino Parlato selezionati da Gabriele Polo, Non solo la domenica (pp. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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