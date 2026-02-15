Il mio Zeno unico e irripetibile

Alessandro Haber ha deciso di interpretare Zeno perché gli è stata offerta una proposta concreta, non perché aveva già in mente di diventare attore del romanzo. Quando ha letto il libro, non aveva pensato subito a un ruolo, ma ha accettato l’incarico una volta arrivata l’offerta. Un dettaglio che rende ancora più interessante il suo coinvolgimento nel progetto.

Alessandro Haber, quando ha letto il romanzo pensava già di fare l'attore? E se sì, ha pensato che Zeno sarebbe stato un bel personaggio da interpretare? "No, in realtà mi hanno fatto una proposta, e io l'ho accettata. E' andata bene, visto che siamo al terzo anno di repliche. Merito anche di una bellissima riduzione, molto efficace. Ovviamente se avessimo dovuto portare in scena tutto il romanzo lo spettacolo sarebbe durato quattro ore. Invece dura un'ora e 40. Ma la messa in scena è 'forte', la scenografia è di quelle che ti prende, e ci sono anche delle belle musiche. E poi c'è il cast, composto da bravissimi attori".