Teramo piange Maria Luigia Massimi | un vuoto irripetibile

A Teramo si piange la scomparsa di Maria Luigia Massimi, figura molto conosciuta e stimata nella città. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto sia nella comunità locale sia tra le persone che lavoravano con lei. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando cordoglio e rimpianto tra cittadini e amministratori. La perdita di questa donna è sentita come un'assenza difficile da colmare.

Teramo ha perso una figura di riferimento, Maria Luigia Massimi, la cui scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità e nell’amministrazione comunale. La notizia arriva con il cordoglio ufficiale del sindaco Gianguido D’Alberto, che ricorda come la defunta abbia lavorato instancabilmente per l’ente pubblico per molti anni. La donna lascia dietro di sé un nucleo familiare composto dal marito Antonio, dai figli Davide e Jessica e dal padre Angelo, che ora affrontano questo momento di dolore insieme alla cittadinanza teramana. Il messaggio del primo cittadino sottolinea non solo la perdita personale ma anche quella professionale, evidenziando il ruolo cruciale ricoperto dalla dipendente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo piange Maria Luigia Massimi: un vuoto irripetibile Articoli correlati Amministrative, Maria Luigia Iodice la candidata del campo largo a MarcianiseTempo di lettura: < 1 minutoÈ l’ex consigliera regionale Maria Luigia Iodice, la candidata sindaco unitaria del Campo Largo a Marcianise (Caserta) in... Maria Luigia Iodice candidata sindaco a Marcianise: unità del centrosinistra per le elezioniL’ex consigliera regionale scelta all’unanimità dalle forze del Campo Largo per guidare la città verso un progetto condiviso e autorevole Sarà Maria... Altri aggiornamenti su Maria Luigia Massimi Temi più discussi: ADDIO A MARIA LUIGIA MASSIMI, STORICA FIGURA DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO DI TERAMO; Teramo piange la scomparsa della segretaria Maria Luigia Massimi; Lutto al Comune di Teramo: muore la responsabile della segreteria del sindaco; Serie D, Teramo-Ostiamare proseguirà mercoledì 25 marzo. Si è spenta Maria Luigia, storica segretaria del sindacoAveva 62 anni. Sconfitta in pochi mesi dalla malattia. Discreta e disponibile, da anni gestiva l'anticamera del primo cittadino con riservatezza e preparazione ... emmelle.it Scomparsa dipendente del Comune Maria Luigia Massimi, il cordoglio del sindaco D’AlbertoTERAMO - Oggi ci ha lasciato Maria Luigia Massimi. Ha salutato il marito Antonio, i figli Davide e Jessica, il papà Angelo e una comunità, quella del ... ekuonews.it https://www.iltrafiletto.it/2026/03/17/lutto-a-teramo-muore-maria-luigia-massimi-responsabile-di-segreteria-del-sindaco-dalberto/9-18648.html - facebook.com facebook