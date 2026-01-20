Valentino la foto iconica con Versace Armani e Ferré Un momento irripetibile

Valentino Garavani, celebre stilista e icona della moda italiana, ci ha lasciato recentemente, lasciando un’eredità di eleganza e stile senza tempo. La sua collaborazione con maison come Versace, Armani e Ferré ha segnato un’epoca. A pochi mesi dalla scomparsa di Giorgio Armani, il mondo della moda perde un’altra figura di riferimento, ricordando un momento irripetibile della storia del design e della creatività italiana.

Valentino Garavani ci ha lasciato per sempre, a pochi mesi di distanza da un altro gigante della moda, Giorgio Armani. Gli uomini passano ma le loro creazioni restano a cambiare per sempre la storia del costume, gli stili e i gusti. Valentino Garavani, la foto iconica. Valentino ha compiuto con i suoi abiti una rivoluzione che è un’esplosione di bellezza. È difficile, se non impossibile, riassumere brevemente il lavoro e la creatività dell’ultimo imperatore della moda. Ma più delle parole, può fare una foto iconica che ha immortalato un momento unico e irripetibile del grande stilista. Era il 1992 e con lui c’erano Armani, Versace e Ferré, insieme per la prima edizione di Convivio. 🔗 Leggi su Dilei.it

Quando i sarti di provincia diventarono stilisti: Versace, Armani, Ferré. Con Valentino si chiude la belle époque della modaL’evoluzione dei sarti di provincia in stilisti di fama internazionale ha segnato un passaggio fondamentale nella moda italiana.

