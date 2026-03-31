Uttarakhand | la madre elefante trascina il piccolo morto per 60 giorni

In Uttarakhand, uno stato dell'India, una madre elefante ha trascinato il corpo del suo cucciolo deceduto per più di sessanta giorni. La scena è stata documentata più volte nelle ultime settimane. Le autorità locali non hanno ancora commentato il motivo di questo comportamento. La vicenda ha attirato l’attenzione di esperti e residenti della zona.

Nello stato indiano dell’Uttarakhand, una madre elefante trascina il corpo del suo cucciolo morto per oltre sessanta giorni. Le immagini di questa traversata attraverso un fiume hanno catturato l’attenzione globale, rivelando un legame materno che sfida ogni definizione convenzionale. La scena, documentata recentemente, mostra la femmina che non abbandona mai il piccolo, mantenendo un contatto fisico costante mentre si muove nel territorio. Questo comportamento ha riaperto il dibattito scientifico sulla natura delle emozioni animali e sul concetto di lutto al di fuori della specie umana. Il peso invisibile di un viaggio senza fine. L’immagine più potente emerge dalle riprese effettuate nelle acque dell’Uttarakhand, dove la madre attraversa un fiume con il corpo del figlio appoggiato contro il proprio fianco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Uttarakhand: la madre elefante trascina il piccolo morto per 60 giorni Articoli correlati Una mamma elefante ha trasportato il suo cucciolo morto per 60 giorni: cosa dice la scienza sul lutto negli animaliIn India, una femmina di elefante ha trasportato per oltre due mesi il corpo del suo cucciolo morto. Trapianto, 60 giorni di speranza: il piccolo Domenico non ce l’haUna Speranza Frantumata: Il Dolore per la Scomparsa del Piccolo Domenico La comunità medica napoletana e l'intera nazione sono in lutto per la... Leggi anche: I 60 giorni di agonia del piccolo guerriero. Ora una fondazione: "Non accada più"