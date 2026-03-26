Una mamma elefante ha trasportato il suo cucciolo morto per 60 giorni | cosa dice la scienza sul lutto negli animali

In India, una madre elefante ha trasportato il corpo del suo cucciolo deceduto per più di sessanta giorni. Questo comportamento ha suscitato attenzione tra gli studiosi, portando a riflettere sui legami sociali e sulle reazioni emotive degli animali in seguito alla perdita di un componente del branco. La vicenda ha riacceso il dibattito sull'esistenza di sentimenti di lutto in specie non umane.

In India, una femmina di elefante ha trasportato per oltre due mesi il corpo del suo cucciolo morto. Un comportamento che riapre il dibattito sul lutto negli altri animali, sui loro legami sociali e sul dolore che anche le altre specie provano nel perdere un proprio simile. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Strisce bianche sul pollo: sono pericolose? Cosa dice la scienzaPuò capitare di notarle aprendo una confezione di petto di pollo: sottili linee bianche che attraversano la carne in senso longitudinale. Il piccolo Domenico è morto. La mamma: "Ora una Fondazione a suo nome"AGI - "Con profondo dolore l'Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a...