I 60 giorni di agonia del piccolo guerriero Ora una fondazione | Non accada più

Il silenzio rotto dal suono dei macchinari segnala la fine della lotta di Domenico, un bambino di sei anni, che ha combattuto per due mesi contro la malattia. La causa è stata una grave infezione, che ha lasciato la famiglia devastata. Mamma Patrizia si prende cura di lui con dolore, mentre una nuova fondazione si impegna a prevenire tragedie simili. La comunità si unisce per ricordare e sostenere questa battaglia.

Il beeeeep dei macchinari infrange il silenzio di prima mattina. Acuto, stridente. Nella stanza della Terapia intensiva dell'ospedale Monaldi, mamma Patrizia ingoia il dolore e dà l'ultimo bacio sulla fronte al suo piccolo Domenico. Il bimbo muore dopo 60 giorni di agonia, devastato da quella maledetta operazione del 23 dicembre, quando gli viene impiantato il cuore ghiacciato. Con lui si spegne anche un pezzettino del cuore di tutta Italia, che nelle ultime settimane ha seguito solidale il dramma di questa famiglia di Nola, semplice, distinta, mai ostentata. L'Italia che piange con la mamma, prova rabbia per gli errori grotteschi, spera col team dei massimi esperti di cardiochirurgia, si rassegna al «non si può più fare niente».