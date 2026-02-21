Trapianto 60 giorni di speranza | il piccolo Domenico non ce l’ha

Il piccolo Domenico è morto dopo un tentativo di trapianto durato 60 giorni, che aveva suscitato speranze tra i familiari e i medici. La sua lotta si è conclusa questa mattina all’ospedale Monaldi di Napoli, dove era stato ricoverato in condizioni critiche. La famiglia aveva affrontato con coraggio l’intera vicenda, sperando in un risultato positivo. La tragedia ha lasciato un vuoto nella comunità, che si stringe attorno ai genitori.

Una Speranza Frantumata: Il Dolore per la Scomparsa del Piccolo Domenico. La comunità medica napoletana e l'intera nazione sono in lutto per la scomparsa del piccolo Domenico, avvenuta questa mattina presso l'ospedale Monaldi. Il bambino, che aveva subito un trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre, è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La notizia ha scosso profondamente chi ha seguito la sua vicenda, una battaglia per la vita combattuta per oltre sessanta giorni all'interno delle mura dell'Azienda Ospedaliera dei Colli. La tragedia si consuma dopo un periodo segnato da continue speranze e da una strenua lotta per la vita del giovane paziente.