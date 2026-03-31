‘Uomini veri’ – La Turchia raggiunge la Coppa del Mondo per la prima volta dal 2002
La Turchia si è qualificata per la Coppa del Mondo del 2026, raggiungendo l’obiettivo per la prima volta dal 2002. La vittoria decisiva è arrivata durante l’ultimo turno di qualificazione, che ha confermato la presenza della nazionale turca nel torneo internazionale. La squadra ha ottenuto il passaggio grazie a una serie di risultati positivi nelle gare preliminari.
2026-03-30 20:49:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’allenatore della Turchia Vincenzo Montella ha elogiato la sua squadra, definendola “veri uomini”, prima della monumentale finale dei playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo in trasferta martedì in Kosovo. Dopo la combattuta vittoria per 1-0 in semifinale contro la Romania, alla Turchia mancano solo 90 minuti per porre fine a un’estenuante siccità durata 24 anni e raggiungere il palcoscenico più importante dello sport. “Mentre dico queste parole, che per me sono molto importanti e vengono dal mio cuore, il mio primo pensiero è: i nostri calciatori sono uomini veri”, ha detto Montella. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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