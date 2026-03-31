‘Uomini veri’ – La Turchia raggiunge la Coppa del Mondo per la prima volta dal 2002

La Turchia si è qualificata per la Coppa del Mondo del 2026, raggiungendo l’obiettivo per la prima volta dal 2002. La vittoria decisiva è arrivata durante l’ultimo turno di qualificazione, che ha confermato la presenza della nazionale turca nel torneo internazionale. La squadra ha ottenuto il passaggio grazie a una serie di risultati positivi nelle gare preliminari.